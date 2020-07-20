Требуется мастер для обработки аудио файлов (монтаж звука)

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Закрыт33 заявки570 просмотров

Нужно очистить аудио запись от шума и сделать чистку голоса

5 лет назад
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