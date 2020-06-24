Озвучка ролика до 2х минут на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

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Закрыт28 заявок557 просмотров

Необходимо озвучить ролик длительностью до 2х минут, на английском языке, желательно native speaker, без обработки, простая озвучка. 

5 лет назад
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