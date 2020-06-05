Музыкальное сопровождение номера (воздушная гимнастика)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт33 заявки1036 просмотров

Необходимо подобрать по ТЗ музыку для выступления воздушной гимнастикой и подогнать под хронометраж выступления по принципу: вступление, основная

часть, развязка.

В одном треке возможно необходимо примирить 2 или даже 3 трека, добавить шумы.

 

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