Убрать шум из записи диктофона (сейчас невозможно разобрать голос)

Есть запись диктофона. Очень сильные шумы, поскольку говорящий был далеко от микрофона. Нужно удалить шум и сделать речь различимой (попробовал сам через waveeditor, с ходу не удалось, нужен специалист). Кто возьмется? Я скину ссылку на gdocs с файлом откликнувшимся исполнителям.