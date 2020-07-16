Убрать шум из записи диктофона (сейчас невозможно разобрать голос)

$50
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Закрыт68 заявок926 просмотров

Есть запись диктофона. Очень сильные шумы, поскольку говорящий был далеко от микрофона. Нужно удалить шум и сделать речь различимой (попробовал сам через waveeditor, с ходу не удалось, нужен специалист). Кто возьмется? Я скину ссылку на gdocs с файлом откликнувшимся исполнителям.

5 лет назад
petrkortnev
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