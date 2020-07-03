Нужно обработать аудиозапись - отслушать и вырезать лишнее

Есть аудиозапись обучения менеджеров на 40 минут. В ней записаны 6 скриптов разговоров и правила поведения на мероприятиях. Необходимо вырезать ненужные переходы между скриптами, оставив только суть и отделить от скриптов правила поведения на мероприятиях в отдельную аудиозапись. То есть на выходе должно быть 2 аудиоролика: 6 скриптов и правила поведения.

Приоритет - скорость выполнения, желательно сделать сегодня.