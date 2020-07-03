Необходимо озвучить ролик длительностью до 2х минут, на английском языке, желательно native speaker, без обработки, простая озвучка.
Нужно обработать аудиозапись - отслушать и вырезать лишнее
Есть аудиозапись обучения менеджеров на 40 минут. В ней записаны 6 скриптов разговоров и правила поведения на мероприятиях. Необходимо вырезать ненужные переходы между скриптами, оставив только суть и отделить от скриптов правила поведения на мероприятиях в отдельную аудиозапись. То есть на выходе должно быть 2 аудиоролика: 6 скриптов и правила поведения.
Приоритет - скорость выполнения, желательно сделать сегодня.
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