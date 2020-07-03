Нужно обработать аудиозапись - отслушать и вырезать лишнее

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен2 заявки291 просмотр

Есть аудиозапись обучения менеджеров на 40 минут. В ней записаны 6 скриптов разговоров и правила поведения на мероприятиях. Необходимо вырезать ненужные переходы между скриптами, оставив только суть и отделить от скриптов правила поведения на мероприятиях в отдельную аудиозапись. То есть на выходе должно быть 2 аудиоролика: 6 скриптов и правила поведения. 

Приоритет - скорость выполнения, желательно сделать сегодня.

5 лет назад
JuliaZ
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

NoSleepPublish
Александр 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$2
1 день
Escrow
Просто потрясающе! Невероятно быстро и чётко!
Отличный заказчик, всё понятно и четко, приятно работать.

Заявки фрилансеров

Илья
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов(-1)
5 лет назад
NoSleepPublish
Александр 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад