Запикать конфиденциальную информацию в записи mp3

Есть аудиозапись обучения менеджеров на 40 минут. В ней записаны 6 скриптов разговоров и правила поведения на мероприятиях. Необходимо вырезать ненужные переходы между скриптами, оставив только суть и отделить от скриптов правила поведения на мероприятиях ...