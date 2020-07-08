Запикать конфиденциальную информацию в записи mp3

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен9 заявок386 просмотров

Есть запись звонка длительностью чуть больше 2 минут. Нужно отредактировать её — запикать некоторую приватную информацию.

5 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zvukovik
Инна 
41 год
10 лет в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Инна помогла мне с обработкой записи звонка. Заказ был сделан менее чем за час — спасибо!
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству! Всё чётко, понятно. Оплата сразу по исполнении.

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