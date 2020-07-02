Выделить голоса в записи, сделанной телефоном

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Закрыт39 заявок1110 просмотров

Сделана запись разговора 2х женщин телефоном. Но очень далеко лежал телефон и много шумов вокруг (музыка, шум, дети). Необходимо сделать разборчивым разговор.

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