Добавить звук на ролик

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Закрыт43 заявки725 просмотров

Ролик снят на мобильный телефон. Нужно добавить фоновый звук. Звук должен казаться естественным. Как будто во время съемок на телефон звук был. 

По запросу описание могу отправить. Работу нужно сделать быстро и профессионально. 

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