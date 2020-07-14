Добавить звук на ролик

Ролик снят на мобильный телефон. Нужно добавить фоновый звук. Звук должен казаться естественным. Как будто во время съемок на телефон звук был.

По запросу описание могу отправить. Работу нужно сделать быстро и профессионально.

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