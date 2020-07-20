Здравствуйте! Меня зовут Иван, я ищу редактора для своей книги-романа. Жанр - фэнтези. Язык - русский. Страницы: 737 + -. Скорость работы: как вам удобно, но чем быстрее, тем лучше. Детали в личной переписке. Спасибо ...
Начитка текста
Нужен парень или девушка для начитки текста. Тема текста одна — это аудио экскурсии по Украине, меняются только локации.
Примеры работ которые нас устраивают можно прослушать по этой ссылке https://izi.travel/browse/17373c08-65dd-4505-83d2-945c1ac9cdc9?lang=ruОсновное требование от исполнителя:- грамотная речь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура125 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть аудио-файл, к сожалению записан на диктофон неудачно. Слышны громкие наводки, помехи. Местами наводки пропадают, слышна нормальная речь. Нужно исправить, если возможноРедактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо проверить текст на сайте на предмет ошибок. ( сайт https://clck.ru/PgMwd Страницы Главная, Услуги, Проеты) Исправления фиксировать в документе (гугл докс или ворд). Пометить исправления цветом. ...Редактирование и Корректура75 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно отредактировать 70 листов word книги для публикации, на странице 2500 знаков с пробелами. Всего 175 000 ориентировочно. Жду предложения.Завершен5 лет назад
Здравствуйте, друзья, разрабатывается сайт, финальная стадия. Нужна вычитка украинского текста + проверка наличия битых ссылок, неработающих кнопок, отсутствия картинок, всего страниц 150+. Что проверяем: ошибки/опечатки, обороты речи, —, « »работоспособность кнопок, ссылокналичие ...Завершен5 лет назад
Проверить готовый текст на грамотностьРедактирование и Корректуранет заявокЗакрыт5 лет назад
Уважаемые коллеги! Необходимо в Визио создать четкую копию файлов JPEG, который я прилагаю к письму, там 6 страниц в вордовском файле.Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно расшифровать несколько лекций, всего около 6 часов записи. Звук отличный, лектор с нормальной дикцией, говорит не быстро, звук не скачет. Сроки - как можно быстрее, но все же хотелось бы качественную расшифровку, дословную, но ...Редактирование и Корректура171 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно отредактировать пдф документ. Заменить картинки лицензий и откорректировать текст в нескольких местах.Завершен5 лет назад