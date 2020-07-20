Начитка текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт30 заявок1099 просмотров

Нужен парень или девушка для начитки текста. Тема текста одна — это аудио экскурсии по Украине, меняются только локации. 

Примеры работ которые нас устраивают можно прослушать по этой ссылке https://izi.travel/browse/17373c08-65dd-4505-83d2-945c1ac9cdc9?lang=ruОсновное требование от исполнителя:- грамотная речь.

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