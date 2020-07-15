Копирование данны

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Закрыт79 заявок1551 просмотр

﻿С указанных сайтов необходимо скопировать почтовые адреса и емайлы.

Готовая работа должна быть сдана в Exсel-файле в виде таблицы:

название, улица и номер дома, индекс и город, емаил.

Оплата 200 руб за 400 адресов.

5 лет назад
vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
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4 года назад
37 отзывов

Заявки фрилансеров

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Светлана
 
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31 год
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Анна
 
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Виктория
 
28 лет
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Жанна
 
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Юлия
 
23 года
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Дарья
 
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Дарья
 
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Александр
 
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Амина
 
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Мария
 
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1 отзыв
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год назад
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