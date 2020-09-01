IgorMelnyk

Добрый вечер! Нужна верстка одной декстоп страницы и трёх страниц (мобильных версий). Свестать нужно срочно, дедлайн завтра к утру.
Wordpress - Качество. Сроки. ПоддержкаОбо мне
Специализируюсь преимущественно на WORDPRESS проектах.
Делаю WP сайты в соответствие со стандартами https://codex.wordpress.org/Theme_Development.
Опыт работы с wordpress более 2 лет.
Всегда рад новым заказчикам и партнерам!
Чем занимаюсь
- веб программирование / скрипты
- верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов)
- натяжка верстки на CMS (wordpress), интернет-магазины (wordpress + woocommerce)
- создание сайтов с нуля под ключ
- разработка функционала любой сложности (на базе wordpress)
- Интернет-магазины (Woocommerce)
- Мультиязычность (WPML)
- Социальные сети и/или их элементы (Buddypress)
- WP Мультисайт (одна админка для нескольких сайтов)
- API социальных сетей (Авторизация и т.д)
- SAGE
- Форум (BBpres)
- Google Maps API
- REST API
- Pagespeed optimiztion
- Visual composer
- Интеграция платежных шлюзов
- Wordpress plugins and others complex descisions
- Наполнение WP (woocommerce) сайтов
- PHP/Mysql
- HTML/CSS
- jQuery + Ajax
- Bootstrap
- Photoshop
- CSS/jQuery animation
- соблюдение сроков
- заранее оговоренная стоимость
- вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)
- HTML-верстка31 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
Есть сайт на ВП где неоходимо создать несколько страниц и подключить туда секции. Подробнее в ЛССистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Сделать активными пузырьки 2. Сделать движущимися стрелки в колбе 3. Возможно нужно будет сделать увеличение надписей "Хим" и "Элемент" Анимированный логотип нужно будет сделать для двух языковых версий сайта. Присылайте ...Анимация17 заявокЗакрыт5 лет назад