IgorMelnyk

1. Сделать активными пузырьки 2. Сделать движущимися стрелки в колбе 3. Возможно нужно будет сделать увеличение надписей "Хим" и "Элемент" Анимированный логотип нужно будет сделать для двух языковых версий сайта. Присылайте ...