IgorMelnyk

Игорь Мельник IgorMelnyk

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Wordpress - Качество. Сроки. ПоддержкаОбо мне

Специализируюсь преимущественно на WORDPRESS проектах.

Делаю WP сайты в соответствие со стандартами https://codex.wordpress.org/Theme_Development.

Опыт работы с wordpress более 2 лет.

Всегда рад новым заказчикам и партнерам!

Чем занимаюсь

  • веб программирование / скрипты
  • верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов)
  • натяжка верстки на CMS (wordpress), интернет-магазины (wordpress + woocommerce)
  • создание сайтов с нуля под ключ
  • разработка функционала любой сложности (на базе wordpress)
Что делаю на  WP

  • Интернет-магазины (Woocommerce)
  • Мультиязычность (WPML)
  • Социальные сети и/или их элементы (Buddypress)
  • WP Мультисайт (одна админка для нескольких сайтов)
  • API социальных сетей (Авторизация и т.д)
  • SAGE
  • Форум (BBpres)
  • Google Maps API
  • REST API
  • Pagespeed optimiztion
  • Visual composer
  • Интеграция платежных шлюзов
  • Wordpress plugins and others complex descisions
  • Наполнение WP (woocommerce)  сайтов
Skills

  • PHP/Mysql
  • HTML/CSS
  • jQuery + Ajax
  • Bootstrap
  • Photoshop
  • CSS/jQuery animation
Основные принципы работы

  • соблюдение сроков
  • заранее оговоренная стоимость
  • вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)

  • Вёрстка сайта

    Добрый вечер! Нужна верстка одной декстоп страницы и трёх страниц (мобильных версий). Свестать нужно срочно, дедлайн завтра к утру.

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать gif анимацию логотипа

    1. Сделать активными пузырьки 2. Сделать движущимися стрелки в колбе 3. Возможно нужно будет сделать увеличение надписей "Хим" и "Элемент" Анимированный логотип нужно будет сделать для двух языковых версий сайта.  Присылайте ...

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад