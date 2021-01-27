LediJeanna

Жанна LediJeanna

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Обработка фотографий, тексты

Расшифровки  интервью, фокус-групп  и семинаров и различной тематики.

Цветокоррекция, обтравка, ретушь, коллажирование, обработка черно-белых изображений

Портфолио

Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$6/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга