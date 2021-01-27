Обработка фотографий, тексты
Расшифровки интервью, фокус-групп и семинаров и различной тематики.
Цветокоррекция, обтравка, ретушь, коллажирование, обработка черно-белых изображений
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Портфолио
- Беседа с психологом302 просмотра
Музыка и Звуки
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$10/час
от $1от 1 часа
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Обработка фотографий
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$6/час
от $1от 1 часа
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Озвучивание
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$1/час
от $1от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга