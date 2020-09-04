Написать текст

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Завершен1 заявка194 просмотра

По составленному тз 120 р. 1000 знаков.

5 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
5 лет назад
$150
45 дней
Ирине спасибо за терпение я ее подвёл, в остальном все сделано на отлично.
Отличный заказчик. Все хорошо.

Заявки фрилансеров

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
5 лет назад

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