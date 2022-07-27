Александра Удовенко lady_fahrenheitlady_fahrenheit
22 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Рерайтер-копирайтер
Добрый день, уважаемые заказчики!
Я начинающий рерайтер-копирайтер, но имею опыт вычитки текстов и исправления ошибок, так как занималась преподаванием.
- Владею английским на уровне С1, а так же свободно украинский и русский, немецкий на уровне "начинающий".
- Работа с ПК, а так же базовые навыки работы с пакетом Microsoft.
- Элементарные навыки работы с графическими редакторами "Adobe Photoshop".
- Работа с ресурсами "Wix", "Easelly", "Powtoon", "Google sites".
- Так же активный пользователей соцсетей.
Портфолио
- Описание приложений на английском104 просмотра
- Подарочный набор на День металлурга71 просмотр
- Польза сушеных апельсинов71 просмотр
- Подарочный набор на День сельского хозяйства62 просмотра
- Подарочный набор на День нефтяника52 просмотра