lady_fahrenheit

Александра Удовенко lady_fahrenheit

 
22 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Рерайтер-копирайтер

Добрый день, уважаемые заказчики!

Я начинающий рерайтер-копирайтер, но имею опыт вычитки текстов и исправления ошибок, так как занималась преподаванием.

  • Владею английским на уровне С1, а так же свободно украинский и русский, немецкий на уровне "начинающий".
  • Работа с ПК, а так же базовые навыки работы с пакетом Microsoft.
  • Элементарные навыки работы с графическими редакторами "Adobe Photoshop".
  • Работа с ресурсами "Wix", "Easelly", "Powtoon", "Google sites".
  • Так же активный пользователей соцсетей.
WixPhotoshop