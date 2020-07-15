Написание адалт текстов

$15
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Закрыт13 заявок690 просмотров

Требуется рерайтер/копирайтер для написания адалт текстов(описание разделов и сайта)

Требования:

1. Я даю ключевики и ТЗ вы пишите текст

2. Желательно опыт работы в адалт тематике

3. Нужно будет написать описания 8 категорий(400-500 символов)+теги титл(65 симовлов)+дескрипшн (150 символов) ,  описание сайта (400-500 симоволов)+дескрипшн 150 символов+титл(65символов)

5 лет назад
ru_xxx
Артем 
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