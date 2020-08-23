Нужно написать описание сайта и мета теги для adult сайта (специфической тематики) по моим ключевым словам. Требуется: Написать описание 5 категорий 500 символов(это отдельное описание которое размещается на странице), мета тег дескрипшн 150 символов, титл 60-65 символов. Описание ...
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- $6Копирайтинг6 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Нужно написать описание, теги дескрипшн и титл 10 категорий для видео адалт сайта по моим ключевым словам требования для каждой категории: описание: 400-500 симолов дескрипшн: 130-150 символов титл: 50-60 символовКопирайтинг2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется рерайтер/копирайтер для написания адалт текстов(описание разделов и сайта) Требования: 1. Я даю ключевики и ТЗ вы пишите текст 2. Желательно опыт работы в адалт тематике 3. Нужно будет написать описания 8 категорий(400-500 символов)+теги титл(65 симовлов)+дескрипшн (150 символов) , ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад