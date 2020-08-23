ru_xxx

Артем ru_xxx

 
29 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать описание и мета теги сайта для взрослых

    $6

    Нужно написать описание сайта и мета теги для  adult сайта (специфической тематики) по моим ключевым словам. Требуется: Написать описание 5 категорий 500 символов(это отдельное описание которое размещается на странице), мета тег дескрипшн 150 символов, титл 60-65 символов. Описание ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать описание и теги 10 категорий по ключам(адалт)

    $10

    Нужно написать описание, теги дескрипшн и титл 10 категорий для видео адалт сайта по моим ключевым словам требования для каждой категории: описание:  400-500 симолов дескрипшн: 130-150 символов титл: 50-60 символов

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание адалт текстов

    $15

    Требуется рерайтер/копирайтер для написания адалт текстов(описание разделов и сайта) Требования: 1. Я даю ключевики и ТЗ вы пишите текст 2. Желательно опыт работы в адалт тематике 3. Нужно будет написать описания 8 категорий(400-500 символов)+теги титл(65 симовлов)+дескрипшн (150 символов) ,  ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад