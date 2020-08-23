Требуется рерайтер/копирайтер для написания адалт текстов(описание разделов и сайта) Требования: 1. Я даю ключевики и ТЗ вы пишите текст 2. Желательно опыт работы в адалт тематике 3. Нужно будет написать описания 8 категорий(400-500 символов)+теги титл(65 симовлов)+дескрипшн (150 символов) , ...