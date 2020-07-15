Написать креативный пост для интернет-магазина цветов

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Закрыт37 заявок673 просмотра

Написать инстаграм-пост для конкурса, заказчик магазин цветов.Текст необходимо оформить грамотно, стилистически, как остальные посты в ленте.Условия конкурса мы напишем, нужно будет составить текст и красиво его оформить

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