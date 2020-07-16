Нужна статья для соц.сети

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Закрыт19 заявок763 просмотра

Здравствуйте! 

Ищем копирайтера для написания лёгкой статьи в разговором стиле.

Текст будет размещен здесь - https://vk.com/mihail.weiss

Подробности, что мы хотим в ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1SiLDJEJQ71fiTHTVOlTGD1rKWXvQFfV2jHaeOSEfIu4/edit#heading=h.3bte52q3kzfa

В ответе присылайте ссылки на свои работы и стоимость за 1000 ЗБП.

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