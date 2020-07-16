С указанных сайтов необходимо скопировать почтовые адреса и емайлы. Готовая работа должна быть сдана в Exсel-файле в виде таблицы: название, улица и номер дома, индекс и город, емаил. Оплата 200 ...
Полная проработка текстов и картинок визового центра
Здравствуйте!
Собран лендинг, нужна тщательная проработка всех текстов и изображений
А так же тексты для рекламных объявлений в Google
Заявки фрилансеров
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