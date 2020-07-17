Нужно написать текст

Общие требования:

Уникальность по сервису https://text.ru/ от 90%

Спамность по сервису https://text.ru/ до 45%

Оценка текста (чистота и читаемость) по сервису https://glvrd.ru/ от 7,7 балов

Количество символов: 2100 - 2300 символов без пробелов

Обязательно в статье должны быть: списки, заголовки

ключи ближе к началу, но не в 1 абзаце и не в подзаголовках

Текст должен быть интересным для чтения. Тема: любая, касающаяся ключа.

Ключи (точное вхождение):

Ремонт Стартера Subaru

Ремонт Стартера toyota

(при возможности использовать эти lsi, не спамить, если не получается нормально вписать в текст какой-то LSI, то лучше пропустить):