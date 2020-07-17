Тексты для сайта(окна пвх, балконы)

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Завершен1 заявка167 просмотров

Написать 14 текстов для сайта.

5 лет назад
alexshch
42 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
5 лет назад
$35
1 день
Escrow
Ожидания оправдал. Все хорошо. Работаем дальше.
Хороший Заказчик и приятный человек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
5 лет назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-5
Копирайтинг