Создание сайтов под ключ
-Верстка, интеграция;
-битрикс(являюсь партнером), d7;
-joomla,wp,opencart;
-yii1, yii2, laravel;
и др. php
-создание сайтов под ключ
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
8 лет назад
Joomla
Александр профессионал своего дела как вебмастер. Это видно по подходу, что обсуждается, по мелочам (во всяком случае с сайтом на Joomla). Спас мой проект, который другой вебмастер недоделал! И цену не завышает. Я рад! Еще плюс хорошее общение с заказчиком. Дорабатывал по моим замечаниям без проблем, сам звонил мне, согласовывал (я правда сам интернет-маркетолог, умею четко объяснить). Александр продумывает проект именно так, чтобы все было правильно, качественно. И меня такой вебмастер устраивает, я такого специалиста искал! Приятно работать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!!!
$1
10 баллов
8 лет назад
Joomla
Большое спасибо Александру за работу, профессионально и моментально! В случае необходимости буду обращаться обязательно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Платит больше, чем просишь!=)
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $300от 10 дней
нет рейтинга