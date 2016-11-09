alexshch

Александр alexshch

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Создание сайтов под ключ

-Верстка, интеграция;

-битрикс(являюсь партнером), d7;

-joomla,wp,opencart;

-yii1, yii2, laravel;

и др. php

-создание сайтов под ключ

Отзывы заказчиков

a-rz
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Доработка корпоративного сайта на Joomla 3.6.4
Joomla
Александр профессионал своего дела как вебмастер. Это видно по подходу, что обсуждается, по мелочам (во всяком случае с сайтом на Joomla). Спас мой проект, который другой вебмастер недоделал! И цену не завышает. Я рад! Еще плюс хорошее общение с заказчиком. Дорабатывал по моим замечаниям без проблем, сам звонил мне, согласовывал (я правда сам интернет-маркетолог, умею четко объяснить). Александр продумывает проект именно так, чтобы все было правильно, качественно. И меня такой вебмастер устраивает, я такого специалиста искал! Приятно работать!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!!!
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marmeladdd
Анна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Изменить вывод меню в joomla 3.6
Joomla
Большое спасибо Александру за работу, профессионально и моментально! В случае необходимости буду обращаться обязательно!
Отличный заказчик! Платит больше, чем просишь!=)
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
$15/час
от $300от 10 дней
нет рейтинга