Александр профессионал своего дела как вебмастер. Это видно по подходу, что обсуждается, по мелочам (во всяком случае с сайтом на Joomla). Спас мой проект, который другой вебмастер недоделал! И цену не завышает. Я рад! Еще плюс хорошее общение с заказчиком. Дорабатывал по моим замечаниям без проблем, сам звонил мне, согласовывал (я правда сам интернет-маркетолог, умею четко объяснить). Александр продумывает проект именно так, чтобы все было правильно, качественно. И меня такой вебмастер устраивает, я такого специалиста искал! Приятно работать!