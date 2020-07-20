Написание базы знаний (руководства пользователя) для продукта

В команду стартапа JITMeal ищем копирайтера, который поможет наполнить базу знаний. Работа проектная.

JITMeal — программа для автоматизации работы заведений общественного питания: кафе, баров, ресторанов и служб доставки еды.

Прочитать больше можно на сайте: https://jitmeal.com

Условия

Длительность проекта: один-два месяца.

Работа частично в офисе в Киеве, чтобы можно было быстро получать ответы на вопросы. Можно встречаться на несколько часов в день, можно выбрать два-три дня в неделю. Процесс очень творческий, дающий возможность сполна ощутить «дух стартаперства» и влиять на то, как все происходит. При хорошем результате мы сможем сотрудничать и дальше.

Офис на Красноткацкой, в двух минутах ходьбы от ТЦ «Проспект» и пяти минутах от метро «Черниговская».

Как ответить на вакансию

Выполнить тестовое задание.

Ссылки на портфолио и тестовое задание прикрепляйте к заявке.

Тестовое задание

По ссылке видео о работе с ингредиентами и категориями ингредиентов в системе: https://youtu.be/8teQZN95vb4

Задача: описать этот функционал для базы знаний.

Аудитория: собственники или управляющие небольших заведений, которые только начинают работу с программой.

Формат тестового: гугл-документ с доступом для просмотра.

Тестовое задание нужно только для того, чтобы понять стиль и подход. Использовать в коммерческих целях его не будем.