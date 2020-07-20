Написать тексты для Instagram

$35
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Закрыт58 заявок775 просмотров

Добрый день. Ищу копирайтера для написания текстов для различных профилей.

Требуется по контент-плану написать посты для Instagram, подобрать фотографии из Облака и сделать истории для этих постов за доп. оплату. 

Количество постов и историй 15-20 штук.

5 лет назад
Arei15
Андрей 
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