требуется копирайтер у которого имеется опыт работы с медицинскими текстами, в частности с разделом МРТ. Человек который бездумно и без какого либо углубления в текст что то напишет не требуется, так как это будет водная ...
Написать тексты для Instagram
Добрый день. Ищу копирайтера для написания текстов для различных профилей.
Требуется по контент-плану написать посты для Instagram, подобрать фотографии из Облака и сделать истории для этих постов за доп. оплату.
Количество постов и историй 15-20 штук.
Заявки фрилансеров
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