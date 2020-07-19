Написать статью о ткани

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Необходимо написать уникальный текст о велюровой ткани (хлопковый велюр). Сравнить его с другими видами ткани, например, футер 2-х, 3-х нитка. Написать историю происхождения ткани и т.д.

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