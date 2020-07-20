Сделать рерайт готовой статьи

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Закрыт38 заявок668 просмотров

Необходимо сделать рерайт готовой статьи, на тему профессии DevOps.

Объем около 1500 слов (~10000 - 12000 знаков с пробелами)

Структуру статьи и текст дам, ничего искать не нужно. От вас требуется просто сделать рерайт.

В отклике укажите, пожалуйста, цену за которую готовы выполнить работу.

В перспективе, если все устроит, можем сотрудничать на постоянной основе.

5 лет назад
georgytim
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