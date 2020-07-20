Написание отзыв о работе строительной компании

Добрый день! Необходимо писать отзывы на яндекс организациях о строительной компании.

Требования: с аккаунта должно уже быть написано несколько отзывов любой тематики.

Оплата 70 руб. за отзыв, сразу же после его публикации.

Если хотите работать не нужно писать какие вы профи, просто пришлите скрин вашего аккаунта на яндексе, этого будет достаточно https://yandex.ru/ugcpub/cabinet?main_tab=reviews&reviews_tab=org