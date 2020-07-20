Написание статьи про OEM/ODM производство

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Необходимо качественное написание текста про контрактное производство. В статье должны присутствовать все этапы производства: от выбора завода, по налаживания производства. Пример в личку пришлю.

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