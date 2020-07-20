Подготовка контента под ключ

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Закрыт13 заявок715 просмотров

Требуется подготовка контента для сайтов медицинской и косметологической тематик. 

Контент предназначается для страниц услуг клиник, и должен быть полностью проработан и подготовлен под ключ. 

Что я имею введу? 

Это не просто статьи, не просто рерайт, это структурная подача материала, заготовка продающей страницы с пониманием SEO оптимизации, полностью готовая для передачи на верстку. 

По согласованной структуре (схема уже подготовленна) необходимо грамотно изложить суть предложения и информационное дополнение. 

1. Предложение на заставке (слайдер / рекламный блок) 

2. Вступление / суть предложения/услуги 

3. Заметки / вставки 

4. Изображения (рассматриваются все вариации – изображения будут / изображения надо подобрать / заглушки. В любом случае нужно представлять дизайн контента, пульсацию блоков и дозирование информации, тут будут изображения / тут видео / тут табличка / тут какая то инфографика и т.д.) 

5. Блок цен / спецпредложений (предоставляется) 

6. Показания / противопоказания 

7. Советы доктора 

8. Преимущества / заманухи 

9. Вопросы-ответы 

В общем страница одновременно должна быть продающей и информационной, с лаконичной и понятной выстроенной структурой. 

Необходимо хоть немного разбираться в медицинской тематике и не копировать чушь с других сайтов. 

Жду ваших предложений, работы много.

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AbsolutMarketing
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