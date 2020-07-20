Подготовка контента под ключ

Требуется подготовка контента для сайтов медицинской и косметологической тематик.

Контент предназначается для страниц услуг клиник, и должен быть полностью проработан и подготовлен под ключ.

Что я имею введу?

Это не просто статьи, не просто рерайт, это структурная подача материала, заготовка продающей страницы с пониманием SEO оптимизации, полностью готовая для передачи на верстку.

По согласованной структуре (схема уже подготовленна) необходимо грамотно изложить суть предложения и информационное дополнение.

1. Предложение на заставке (слайдер / рекламный блок)

2. Вступление / суть предложения/услуги

3. Заметки / вставки

4. Изображения (рассматриваются все вариации – изображения будут / изображения надо подобрать / заглушки. В любом случае нужно представлять дизайн контента, пульсацию блоков и дозирование информации, тут будут изображения / тут видео / тут табличка / тут какая то инфографика и т.д.)

5. Блок цен / спецпредложений (предоставляется)

6. Показания / противопоказания

7. Советы доктора

8. Преимущества / заманухи

9. Вопросы-ответы

В общем страница одновременно должна быть продающей и информационной, с лаконичной и понятной выстроенной структурой.

Необходимо хоть немного разбираться в медицинской тематике и не копировать чушь с других сайтов.

Жду ваших предложений, работы много.