Добрый день! Необходимо писать отзывы на яндекс организациях о строительной компании. Требования: с аккаунта должно уже быть написано несколько отзывов любой тематики. Оплата 70 руб. за отзыв, сразу же после его публикации. ...
Подготовка контента под ключ
Требуется подготовка контента для сайтов медицинской и косметологической тематик.
Контент предназначается для страниц услуг клиник, и должен быть полностью проработан и подготовлен под ключ.
Что я имею введу?
Это не просто статьи, не просто рерайт, это структурная подача материала, заготовка продающей страницы с пониманием SEO оптимизации, полностью готовая для передачи на верстку.
По согласованной структуре (схема уже подготовленна) необходимо грамотно изложить суть предложения и информационное дополнение.
1. Предложение на заставке (слайдер / рекламный блок)
2. Вступление / суть предложения/услуги
3. Заметки / вставки
4. Изображения (рассматриваются все вариации – изображения будут / изображения надо подобрать / заглушки. В любом случае нужно представлять дизайн контента, пульсацию блоков и дозирование информации, тут будут изображения / тут видео / тут табличка / тут какая то инфографика и т.д.)
5. Блок цен / спецпредложений (предоставляется)
6. Показания / противопоказания
7. Советы доктора
8. Преимущества / заманухи
9. Вопросы-ответы
В общем страница одновременно должна быть продающей и информационной, с лаконичной и понятной выстроенной структурой.
Необходимо хоть немного разбираться в медицинской тематике и не копировать чушь с других сайтов.
Жду ваших предложений, работы много.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Копирайтинг26 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать большое количество статей про интересные факты.Копирайтинг58 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать текст для сайта. Тема технического характера Цену предлагайте любую. (В пределах разумного) Текст от 2000 символов. Уникальность текста не меньше 100% Оставляйте заявки.Копирайтинг27 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать описание для видеомонтажёра, под эту фриланс-биржу и другие. Текст должен сам себя продавать, более подробно в личные сообщения. Текст должен быть размером около 1000 знаков. Просьба отвечать, только тех кто готов работать до ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Написать уникальный текст на 3000 сбп, техническая тематика. 65 руб/1000 сбп. Перед выдачей ТЗ нужно будет выполнить тестовое на 1000 сбп, тест не оплачиваем. https://docs.google.com/document/d/12pzwLmCPcyIN4oOW24_YQlPw3fAdsD2p_myUtyH3_7w/editКопирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте друзья! Надо написать качественные статьи на сайт про путешествия. Оплата 40 -50 руб за 1000 знаков. Если вознаграждение не устраивает, просто не добавляйтесь. Своевременная оплата гарантируется. Возможно дальнейшее сотрудничество.Копирайтинг49 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо качественное написание текста про контрактное производство. В статье должны присутствовать все этапы производства: от выбора завода, по налаживания производства. Пример в личку пришлю.Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Срочно нужно написать продаваемый текст для презентации сайтаКопирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Объем статей от 2000 знаков; Статьи должны быть с ключевыми запросами, чтобы продвигали сайт по сео. Все что от нас потребуется (если потребуется), предоставим.Копирайтинг29 заявокЗакрыт5 лет назад
необходимо грамотно перепечатать текст с фотографий в Word фотографии хорошего качества, количество страниц от 30Копирайтинг68 заявокЗакрыт5 лет назад