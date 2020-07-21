Посты для Инстаграма

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Закрыт46 заявок773 просмотра

Нужно написать 3 поста для инстаграма о собаках по темам:

1. как выбрать собаку

2. одиночество

3. стоит ли обращаться к кинологу.

Объем - 1000-2000 симв каждый. Стоимость - 100 руб/пост. Основу дам, но почитать дополнительный материал надо.

5 лет назад
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