БЫСТРО И НАДЁЖНО!

Всем привет!

Меня зовут Евгений.

Увлекаюсь видеоблогингом,снимаю видео на YouTube. Владею средним уровнем монтажа.

Вот мои проекты на YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UC9kFuYY2yeZnPa2WsqxmHRg?view_as=subscriber

https://www.youtube.com/channel/UCrOMfuPFzB107XEFbeFg9sQ

https://www.youtube.com/channel/UCDqKKaWlQGlAI-GYM6t7L-g

Являюсь владельцем крупнейшей барахолки настольных игр VK

https://vk.com/baraholkanastolok

В свободное время увлекаюсь копирайтингом.