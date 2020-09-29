БЫСТРО И НАДЁЖНО!
Всем привет!
Меня зовут Евгений.
Увлекаюсь видеоблогингом,снимаю видео на YouTube. Владею средним уровнем монтажа.
Вот мои проекты на YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC9kFuYY2yeZnPa2WsqxmHRg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrOMfuPFzB107XEFbeFg9sQ
https://www.youtube.com/channel/UCDqKKaWlQGlAI-GYM6t7L-g
Являюсь владельцем крупнейшей барахолки настольных игр VK
https://vk.com/baraholkanastolok
В свободное время увлекаюсь копирайтингом.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Наполнение сайта настольных игр (+ статьи)134 просмотра
- Художественные тексты для конкурсов,посты в группу114 просмотров
- Владелиц крупнейшей барахолки настольных игр vk254 просмотра
- Личные блоги125 просмотров