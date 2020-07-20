Добрый день! Необходимо писать отзывы на яндекс организациях о строительной компании. Требования: с аккаунта должно уже быть написано несколько отзывов любой тематики. Оплата 70 руб. за отзыв, сразу же после его публикации. ...
Тексты для магазина
Здравствуйте,
мне нужны рерайтинг тексты для магазина на русском языке.
На этом сайте вы найдёте пример .
Обязательные условия
-100% Уникальность
-Тексты не должны повторятся и должны быть интересными для читателя.
Заявки фрилансеров
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