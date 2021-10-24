Написание текстов, стихов, речей, аннотаций к фотографиям

В данной специализации являюсь новичком. В случае необходимости готова к выполнению тестового задания. В наличии примеры работ, которые по требованию могу предоставить в личной беседе. Владею навыком использования ключевых слов и написание проекта в рамках ТЗ. Все тексты проверяются на сайтах Текст.ру и Адвего.