Написание текстов, стихов, речей, аннотаций к фотографиям
В данной специализации являюсь новичком. В случае необходимости готова к выполнению тестового задания. В наличии примеры работ, которые по требованию могу предоставить в личной беседе. Владею навыком использования ключевых слов и написание проекта в рамках ТЗ. Все тексты проверяются на сайтах Текст.ру и Адвего.
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Портфолио
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