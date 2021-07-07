Urrrlyanka

SMM-специалист

1. Составление контент-плана на месяц.

2. Разработка рекламной кампании в соц.сетях.

3. Исследование целевой аудитории.

4. Подготовка стратегии продвижения бренда или товара.

5. Создание, наполнение и ведение групп и страниц.

6. Общение с пользователями, фрилансерами и лидерами мнений.

7. Привлечение на страницу (группу) целевой аудитории.

8. Изучение новых тенденций и их внедрение при необходимости.

9. Проведение интерактива: конкурсов, опросов, акций.

10. Настройка таргетированной и контекстной рекламы, поиск площадки для ее размещения.

11. Анализ деятельности конкурентов.

12. Работа с аналитикой: анализ количества подписчиков, рост охвата, количество заходов на страницы и переходов на сайт, вовлеченность, активность пользователей, затраты на рекламу и т.д