Активная, исполнительная, упорная и креативная

Студентка, готовая совмещать учебу с работой. Гибкий график. Готова сотрудничать и выполнять работу любой сложности! Обучаюсь на английском языке, поэтому в совершенстве им владею помимо русского языка. Два раза сдавала экзамен IELTS для проверки уровня знания английского языка. Мой уровень на тот момент был upper-intermediate, однако сейчас языком владею гораздо лучше, так как постоянно общаюсь с друзьями-иностранцами и получаю высшее образование на английском языке.

Очень исполнительная и обязательная, поэтому насчет качества работы можете не сомневаться! Выполню всё в срок и недорого.