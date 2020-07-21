Написать медицинский текст

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок529 просмотров

Здравствуйте! Для авторов с Украины, с медицинским образованием. Написать уникальную статью объемом 800 слов по плану, без ключей. Уникальность от 95 по текст.ру. Тургенев от 8,5. Важно: ссылки на авторитетные источники (лучше иностранные). Тема: Причины осложнений при маммопластике. Подробности ТЗ при переписке. Оплата на Приват карту, бюджет 200 грн. При наличии интересной информации возможны бонусы.

5 лет назад
innussy9
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