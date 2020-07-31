SMIguseva_rita

Претворю идею в жизнь. Качественно, быстро и недорого.

Работаю по ТЗ и без него

Чем я буду для Вам полезна?

- напишу продающий текст о вашем продукте или услуге

- создам лендинг "под ключ" на Tilda или Getcorse

- сделаю дизайн для группы ВК, оформлю Imstagram или Youtube

- создам лаконичный дизайн визитки

- сделаю статичный баннер для рекламы

- транскрибирую видео/аудио в текст (кстати, всего за 45 минут)

P.S если у Вас своя онлайн-школа, то из записи вебинара сделаю статью для сайта.

Всегда соблюдаю сроки и работаю на результат.