SMIguseva_rita

Маргарита Гусева SMIguseva_ritaSMIguseva_rita
23 годаРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Претворю идею в жизнь. Качественно, быстро и недорого.
Работаю по ТЗ и без него
Чем я буду для Вам полезна?
- напишу продающий текст о вашем продукте или услуге
- создам лендинг "под ключ" на Tilda или Getcorse
- сделаю дизайн для группы ВК, оформлю Imstagram или Youtube
- создам лаконичный дизайн визитки
- сделаю статичный баннер для рекламы
- транскрибирую видео/аудио в текст (кстати, всего за 45 минут)
P.S если у Вас своя онлайн-школа, то из записи вебинара сделаю статью для сайта.
Всегда соблюдаю сроки и работаю на результат.
Действие аккаунта приостановлено!