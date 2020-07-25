malikakhakimova

копирайтер

Занимаюсь копирайтингом и набором текстов, освоила необходимые навыки, изучила основные приемы и работу с Word b Excel. В добавок являюсь студентом медицинского института. Показала отличные способности в учебе, к должностным обязаностям, проявляя интерес. На просторах института мне также доверяли работу с документами в ПК, работу с копирайтингом со сдачей работы в установленные сроки.

Также с 2018-2020гг выступила автором статей и тезисов в Международных научных форумах.

В 2019 году получила первое место за научный доклад в СНО ("Студенческое научное общество")