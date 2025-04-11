Автор, копирайтер, редактор
Годы низкокачественной SEO-оптимизации привели к тому, что в топах поисковиков оказались сайты с отвратительным контентом, который невозможно читать. Среди вылитой в тексте воды невозможно докопаться до сути, в итоге подобные тексты не удовлетворяют целевые запросы пользователя.
Технический подход к контенту вырождается, будущее за качественными текстами, написанными людьми для людей. Поисковые системы уже меняют ранее прописанные сценарии и алгоритмы. На смену исчерпавшему свой ресурс SEO-копирайтингу пришли LSI-тексты.
Если вы уважаете своего пользователя/клиента, не хотите травить его бессмысленной машинно-оптимизированной бурдой и уверены, что тексты пишутся прежде всего для людей, нам по пути.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Маски для волос49 просмотров
- Текст для инстаграм-аккаунта магазина техники80 просмотров
- Статья для магазина техники76 просмотров
- Статья для сайта биокаминов71 просмотр
- Статья для сайта фото-услуг52 просмотра