Контент для сайтов

Задача: статьи для сайтов, посвященных косметологии и лекарственным препаратам.

Объем в месяц: 10-20 текстов по 5-8 тыс. знаков без пробелов каждый.

Основные требования по текстам:

1. Раскрыть тему в соответствии с планом статьи, без "воды", интересно и по смыслу.

2. Выдержать необходимые SEO-параметры (предоставляются в каждом ТЗ, проверка параметров текста будет выполнена во время приемки).

Оплата: 100 руб./1000 зн б/п.

Заинтересованы в постоянном сотрудничестве. Оплата гарантирована, способы оплаты: предпочтительней Сбербанк, ЯндексДеньги (Webmoney - решаемо).

Кандидаты будут отобраны по результатам пробного задания, которое будет гарантировано оплачено из расчета 70 руб./1000 зн.

Кто заинтересовался, напишите о себе личным сообщением, после чего будет выслано ТЗ.

Буду рада сотрудничеству!