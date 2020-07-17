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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Спасибо Оксане за отличную работу. Оксана в начале работы задала правильные уточняющие вопросы и помогла сформулировать задачу точнее. Все было сделано за 1 вечер в соответствии с задачей и нашими договоренностями.
Ответный отзыв
Благодарю Алексея за доверие. Он очень быстро ответил на мою заявку и уточняющие вопросы, что помогло оперативно выполнить заказ. Была рада сотрудничеству.