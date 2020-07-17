Oksana12061

Оксана Черниченко Oksana12061

 
32 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
3 года назад
Подобрать группы вк для рекламы онлайн-курса по словесной импровизации
Спасибо Оксане за отличную работу. Оксана в начале работы задала правильные уточняющие вопросы и помогла сформулировать задачу точнее. Все было сделано за 1 вечер в соответствии с задачей и нашими договоренностями.
Благодарю Алексея за доверие. Он очень быстро ответил на мою заявку и уточняющие вопросы, что помогло оперативно выполнить заказ. Была рада сотрудничеству.
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