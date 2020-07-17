Подобрать группы вк для рекламы онлайн-курса по словесной импровизации

Здравствуйте!

Есть такая задача: нужно отобрать группы вконтакте для рекламы онлайн-курса по словесной импровизации.

Возможные методы, как их искать, написаны ниже.

Интересуют тематики:

- пикап-курсы (нужно именно обучение пикапу. потому что в группах просто пикаперов админы просто постят фотки девушек)

- инфобизнес для инфобизнесменов (именно обучение продажам курсов и тренингов). например, бизнес молодость сюда не подходит

- курсы по голосу (кроме вокала)

- ораторское мастерство

- курсы актерского мастерства (желательно не которые обучают для поступления в актерские вузы, а которые для обычных людей "актерское мастерство для жизни")

- тренинги по развитию и прокачке мозга и мышления

- нлп

- ведущие свадеб и корпоративов

- курсы дикторов на радио

- все, что обучает харизме, уверенности, раскрепощенности

Результат нужен в виде таблички с полями:

- ссылка на группу

- название

- тематика (тематика должна быть из списка выше)

- кол-во участников группы

Минимальный размер группы 3000 человек.

Методы поиска групп:

1. поиск вконтакте по словам в названии группы

2. заходить в профили админов/участников группы и смотреть, на какие еще группы этот человек подписан. обычно, если человек интересуется какой-то тематикой, то он подписан на несколько групп по этой теме

3. в яндексе. например, набираем "курсы актерского мастерства" и на сайтах актерских школ ищем ссылку на их группу вк

4. любой другой метод, который вы знаете или можете придумать

Напишите, пожалуйста, Ваши условия по цене и срокам.