Каналу 2 года, но подписчиков мало и очень слабенько добавляются.
Подобрать группы вк для рекламы онлайн-курса по словесной импровизации
Здравствуйте!
Есть такая задача: нужно отобрать группы вконтакте для рекламы онлайн-курса по словесной импровизации.
Возможные методы, как их искать, написаны ниже.
Интересуют тематики:
- пикап-курсы (нужно именно обучение пикапу. потому что в группах просто пикаперов админы просто постят фотки девушек)
- инфобизнес для инфобизнесменов (именно обучение продажам курсов и тренингов). например, бизнес молодость сюда не подходит
- курсы по голосу (кроме вокала)
- ораторское мастерство
- курсы актерского мастерства (желательно не которые обучают для поступления в актерские вузы, а которые для обычных людей "актерское мастерство для жизни")
- тренинги по развитию и прокачке мозга и мышления
- нлп
- ведущие свадеб и корпоративов
- курсы дикторов на радио
- все, что обучает харизме, уверенности, раскрепощенности
Результат нужен в виде таблички с полями:
- ссылка на группу
- название
- тематика (тематика должна быть из списка выше)
- кол-во участников группы
Минимальный размер группы 3000 человек.
Методы поиска групп:
1. поиск вконтакте по словам в названии группы
2. заходить в профили админов/участников группы и смотреть, на какие еще группы этот человек подписан. обычно, если человек интересуется какой-то тематикой, то он подписан на несколько групп по этой теме
3. в яндексе. например, набираем "курсы актерского мастерства" и на сайтах актерских школ ищем ссылку на их группу вк
4. любой другой метод, который вы знаете или можете придумать
Напишите, пожалуйста, Ваши условия по цене и срокам.
Выбранный исполнитель
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