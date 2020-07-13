Разработка контент-стратегии

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок1420 просмотров

Необходим опытный и свежий взгляд на то, как ведется контент в сообществах.

Работаем долгое время по стандарту в плане публикаций - розыгрыши, новинки, скидки, развлекательные посты.

Необходимо сделать аккаунты более продающими определить оптимальное количество публикаций и их содержание, проанализировать конкурентов и прошлый опыт ведения аккаунтов и понять что работает лучше. На основании этого разработать стандарт контент плана, которому мы будем придерживаться.

Он должен включать вопрос повышения спроса - акции, скидки, работа с системой лояльности.

Вовлечение - повышение интереса к сообществам и реакции аудитории.

В идеале разработать стратегию позиционирования компании в сети.

Допустим упор на то, что мы делаем качественные товары, соответственно поднимать вопрос доверия и оправдания не самой низкой цены.

Необходим специалист с опытом как в контенте так и в маркетинге. 

В отклике укажите профильный опыт работы и стоимость услуг.

5 лет назад
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