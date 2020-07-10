Продвижение мобильного приложения

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Закрыт4 заявки1352 просмотра

Есть приложение по поиску работы в сфере HORECA, временный и постоянный персонал требуется:

1.Набрать группу реально заинтересованных исполнителей(официанты. повара, горничныке)1000-1500 человек

И постоянную базу людей заинтересованных в их услугах, администрация отелей. ресторанов HR

5 лет назад
lavrentyPalych
Дмитрий 
43 года
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Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
34 года
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185 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
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7 лет в сервисе
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3 года назад
5 лет назад
Александр
 
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2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)