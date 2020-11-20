Настройка рекламы Facebook

Александр настраивал рекламный кабинет Facebook для сферы услуг. Были оговорены план действий и срок исполнения. Вся работа произвелась без задержек, в срок. По заявкам: был уже минимальный результат. Договорились с Александром на дальнейшее ведение рекламы с оптимизацией. Могу рекомендовать данного специалиста.