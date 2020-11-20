Имеется Группа во ВКонтакте посвященная теме безопасности. Группа новая, нужно сделать чтобы в ней стало порядка 2000-2500 подписчиков. Численность нужна для солидности, для создания образа доверия. Аудитория: СНГ Примерный возрастной контингент ...
Настройка рекламы Facebook
Добрый день, господа таргетологи!
Интересует настройка рекламы на Facebook
Тематика продвижения - chargeback, возврат средств из брокерских компаний.
Прошу написать стоимость услуг, сроки и план действий.
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