Настройка рекламы Facebook

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  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен13 заявок1959 просмотров

Добрый день, господа таргетологи!

Интересует настройка рекламы на Facebook

Тематика продвижения - chargeback, возврат средств из брокерских компаний. 

Прошу написать стоимость услуг, сроки и план действий. 

5 лет назад
7025141
Вадим 
34 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$300
5 дней
Александр настраивал рекламный кабинет Facebook для сферы услуг. Были оговорены план действий и срок исполнения. Вся работа произвелась без задержек, в срок. По заявкам: был уже минимальный результат. Договорились с Александром на дальнейшее ведение рекламы с оптимизацией. Могу рекомендовать данного специалиста.
Спасибо за интересный проект!Оплата мгновенная без задержек. Продолжаем сотрудничество!

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