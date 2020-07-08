Продвижение в социальных сетях (SMM)

Требуется SMM специалист

Существуют группы в Соц.сетях сами по себе, необходимо взять их подконтроль, постоянное внимание и развитие.

https://vk.com/office_r_ru

https://www.facebook.com/253061585265105

товар больше рассчитан на юридических лиц, но есть категории и дляфизических лиц.

Задачи:

Анализ инфы по продвижению похожих продуктов, выбираем целевую аудиторию

Разрабатываем и утверждаем стратегию

Создаем контент

Поддерживаем группу

Контроль таргетированой компании.

Прошу ознакомиться и предложитьварианты сотрудничества.