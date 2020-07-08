Продвижение в социальных сетях (SMM)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок573 просмотра

Требуется SMM специалист

Существуют группы в Соц.сетях сами по себе, необходимо взять их подконтроль, постоянное внимание и развитие.

https://vk.com/office_r_ru

https://www.facebook.com/253061585265105

товар больше рассчитан на юридических лиц, но есть категории и дляфизических лиц.

Задачи:

  • Анализ инфы по продвижению похожих продуктов, выбираем целевую аудиторию
  • Разрабатываем и утверждаем стратегию
  • Создаем контент
  • Поддерживаем группу
  • Контроль таргетированой компании.
Прошу  ознакомиться и предложитьварианты сотрудничества.
5 лет назад
leka_dan
Ольга 
48 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
42 года
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