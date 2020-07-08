Нужно привлечь целевую аудиторию в телеграм канал тематика спорт.
Блокировка акаунтов инстаграм
Необходимо Заблокировать фейковые акаунты в инстаграм
мы вам даем список акаунтов, которых необходимо заблокировать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно составить коммерческое предложение о спецодежде для охранников, работников магазинов, работников производств. Коммерческое предложение небольшое, с минимальным описанием. Данное предложение отправить компаниям: Охранным организация, сетевым магазинам, производственным компаниям Москвы, области, Краснодара, Крыма, Тамбовской области. ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Посты для полуфабриката От 5$ до 29$Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт5 лет назад
Налаштувати таргетированную рекламу у ФБ. Тематика - форекс, інвестиції. Ціль: Збільшення кількості підписників, реєстрація / заявки на лід форму.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
передать рекламные кабинеты между аккаунтамиСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно сделать шапку для существующий группы вконтакте и картинку для рекламы. Обращаю внимание на отзывы и дату регистрации на бирже.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Настроить таргетированную рекламу в социальных сетях(Fb, Inst) для одностраничного сайта. Тематика - средства от выпадения волос, для роста бороды. Жду ваших предложенийСоциальные сети (SMM и SMO)27 заявокЗакрыт5 лет назад
- $70
Нужен опытный таргетолог который поможет , расскажет и настроит таргетированную рекламу в инстаграме ( рекламировать нужно телеграм канал ) Также помочь настроить свайп красивый + подсказки по оформлению самой рекламы ( за внятный прайс могу ...Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу исполнителя для разового заказа. Надо найти участников для гива в инстаграме. Плачу за каждого найденного покупателя.Свои цены за одного человека пишите сразу в заявках.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Суть задания - есть команда специалистов, которые давно и классно делают: - внедрение CRM систем, - учат компании не терять клиентов, - не забывать про них, - делать повторные продажи ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт5 лет назад