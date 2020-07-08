Создать коммерческое предложение

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок465 просмотров

Нужно составить коммерческое предложение о спецодежде для охранников, работников магазинов, работников производств. Коммерческое предложение небольшое, с минимальным описанием. Данное предложение отправить компаниям:

Охранным организация, сетевым магазинам, производственным компаниям Москвы, области, Краснодара, Крыма, Тамбовской области.

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guest_15941977339045
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Заявки фрилансеров

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