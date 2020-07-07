Специалист по закупке рекламы на Ютуб

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Закрыт2 заявки582 просмотра

Надо собрать базу каналов

сделать таблицу (в гугл таблицах)

где будет описано

название канала,ссылка на канал,подписчиков ,просмотров,стоимость,cpm,контакты и тд

что будем рекламировать?

мы компания которая занимается скупкой минусовых аккаунтов БК

то есть тематика каналов должна быть: прогнозы на спорт,спорт,новости о спорте и тд

собрать базу надо быстро,поэтому пишите сразу цену и срок

если остались какие-то вопросы задавайте в Обсуждение

5 лет назад
dafmen11
Валерий 
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