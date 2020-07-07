Необходимо Заблокировать фейковые акаунты в инстаграм мы вам даем список акаунтов, которых необходимо заблокировать
Специалист по закупке рекламы на Ютуб
Надо собрать базу каналов
сделать таблицу (в гугл таблицах)
где будет описано
название канала,ссылка на канал,подписчиков ,просмотров,стоимость,cpm,контакты и тд
что будем рекламировать?
мы компания которая занимается скупкой минусовых аккаунтов БК
то есть тематика каналов должна быть: прогнозы на спорт,спорт,новости о спорте и тд
собрать базу надо быстро,поэтому пишите сразу цену и срок
если остались какие-то вопросы задавайте в Обсуждение
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Социальные сети (SMM и SMO)40 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно привлечь целевую аудиторию в телеграм канал тематика спорт.Закрыт5 лет назад
Нужно составить коммерческое предложение о спецодежде для охранников, работников магазинов, работников производств. Коммерческое предложение небольшое, с минимальным описанием. Данное предложение отправить компаниям: Охранным организация, сетевым магазинам, производственным компаниям Москвы, области, Краснодара, Крыма, Тамбовской области. ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Посты для полуфабриката От 5$ до 29$Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт5 лет назад
Налаштувати таргетированную рекламу у ФБ. Тематика - форекс, інвестиції. Ціль: Збільшення кількості підписників, реєстрація / заявки на лід форму.Закрыт5 лет назад
- $1
передать рекламные кабинеты между аккаунтамиСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно сделать шапку для существующий группы вконтакте и картинку для рекламы. Обращаю внимание на отзывы и дату регистрации на бирже.Закрыт5 лет назад
Настроить таргетированную рекламу в социальных сетях(Fb, Inst) для одностраничного сайта. Тематика - средства от выпадения волос, для роста бороды. Жду ваших предложенийСоциальные сети (SMM и SMO)27 заявокЗакрыт5 лет назад
- $70
Нужен опытный таргетолог который поможет , расскажет и настроит таргетированную рекламу в инстаграме ( рекламировать нужно телеграм канал ) Также помочь настроить свайп красивый + подсказки по оформлению самой рекламы ( за внятный прайс могу ...Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу исполнителя для разового заказа. Надо найти участников для гива в инстаграме. Плачу за каждого найденного покупателя.Свои цены за одного человека пишите сразу в заявках.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад