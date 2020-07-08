Требуется SMM специалист Существуют группы в Соц.сетях сами по себе, необходимо взять их подконтроль, постоянное внимание и развитие. https://vk.com/office_r_ru https://www.facebook.com/253061585265105 товар больше рассчитан на юридических лиц, но есть категории и дляфизических ...
Развитие инстаграм-аккаунта юридической компании
Здравствуйте, нужно развить данный инстаграм-аккаунт: https://www.instagram.com/votum_doverie_khv/, чтобы он начал приносить клиентов. Желателен опыт работы с юридическими компаниями. Готов выслушать ваши предложения и начать работать с компетентным специалистом с опытом.
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